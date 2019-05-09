Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın’dan Ekrem İmamoğlu yorumu

İstanbul'un seçilmiş belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'iş dünyası konuşacak' çıkışının ardından, iş ve cemiyet dünyasından birçok isim, açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. İmamoğlu'na ilişkin bir açıklama yapan Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan geldi. Sözcü'den Barış Özkan'a konuşan Aydın Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi ve İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasıyla ilgili olarak, "Kendisini tanırım. Çok düzgün bir adamdır ve umarım başkan olur" dedi. Aydın bir iş adamı olarak seçim tekrarı kararını ise şu sözlerle yorumladı: Seçimin tekrarlanmasının Türkiye için olumlu olmadığını düşünüyorum. Daha önce tarihimizde (İstanbul'da) tekrarlanan bir seçim oldu mu? Hatırlamıyorum. 25 senedir oy kullanıyorum.



YSK’nın bu kararı tartışma yaratırken mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu’na sanat dünyası başta olmak üzere bir çok kesimden destek geldi. Sozcu.com.tr’nin klasikleşen iş dünyası programı ‘İş Konuşuyoruz’un 33. bölümüne Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın konuk oldu. Güncel konular hakkında da açıklamalarda bulunan Aydın, iptal edilen İstanbul seçimleri hakkında konuştu. Röportajın tamamını önümüzdeki hafta yayınlayacağız.

“EKREM ORAYA YAKIŞAN BİR ADAM”



Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın konu hakkında yaptığı açıklamada bu süreçle ilgili iki tane farklı yaklaşımı olduğunu söyleyerek, “Birincisi bireysel. Gittim Ekrem’e oy verdim. Ekrem’i tanıyorum. Bir insanın arkadaşının o insanın yaşadığı bölgede belediye başkanı olmasından daha keyifli ne olabilir? Bir de Ekrem oraya yakışan bir adam.” dedi.

“ÇOK DÜZGÜN BİR ADAMDIR VE UMARIM BAŞKAN OLUR DEDİM”



Ekrem İmamoğlu ile Trabzonspor vasıtasıyla tanıştıklarını belirten Nevzat Aydın, “Benden önce Trabzonspor’da yöneticiydi ve oradan bir hukukumuz var. Çok düzgün bir adamdır ve umarım başkan olur dedim. Bu görüşümün herhangi bir partiyle herhangi bir siyasi fraksiyonla falan bir alakası yok. Bu benim bireysel görüşüm.” açıklamasında bulundu.

“SANDIKTAN ÇIKAN NEYSE SAYGI DUYDUK”



İkinci görüşünün ülke açısından olduğunu söyleyen Nevzat Aydın, “Seçimin tekrarlanmasının özellikle yurt dışından gelen yatırımlara bakıldığında, yurt dışındaki ülkelerin bize bakışını düşündüğümde Türkiye için olumlu bir şey olmadığını düşünüyorum. Daha önce tarihimizde (İstanbul’da) tekrarlanan bir seçim oldu mu? Hatırlamıyorum. 76 doğumluyum, 20-25 yıldır oy kullanıyorum. Hepsinde gittik ve sandıktan çıkan neyse saygı duyduk, güvendik. Bu sefer böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Ülkeye ve millete hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.