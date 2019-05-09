Günde 68 TL gıdaya gidiyor

Her ürün ve hizmete üst üste gelen zamlar, açlık sınırının asgari ücreti geçerek 2 bin 47 TL’ye; yoksulluk sınırının da 7 bin 80 TL’ye çıkmasına sebep oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Mayıs 2019 Cuma, 03:16

[Haber görseli]Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) Nisan 2019 için ortaya koyduğu bu verilere göre, yalnızca İstanbul’da yaşayanların açlık sınırının 2 bin 174 TL, yoksulluk sınırının da 7 bin 520 TL olduğu belirtildi.

Buna göre, 2003 Nisan’da dört kişilik bir ailenin günlük minimum gıda harcaması 15.4 TL iken, bugün günlük en az 68.23 TL, aylık 2 bin 47 TL harcama yapılması gerek. Günlük harcamalarda Nisan 2019’da en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 16.11 TL’lik harcama gereksinimi ile oluştururken; meyve ve sebze grubu 15.81 TL ile harcama gereksiniminde ikinci sırada yer aldı. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 11.68 TL iken; süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 7.48 TL oldu.

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BİSAM’a göre, son bir yılda sebze ve meyve masrafları 261 TL yükseldi. Açlık sınırındaki yıllık 350 TL’lik artışın yüzde 75’i de meyve ve sebze fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

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Cumhuriyet İMECESİ

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