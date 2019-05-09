Günde 68 TL gıdaya gidiyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) Nisan 2019 için ortaya koyduğu bu verilere göre, yalnızca İstanbul’da yaşayanların açlık sınırının 2 bin 174 TL, yoksulluk sınırının da 7 bin 520 TL olduğu belirtildi.



Buna göre, 2003 Nisan’da dört kişilik bir ailenin günlük minimum gıda harcaması 15.4 TL iken, bugün günlük en az 68.23 TL, aylık 2 bin 47 TL harcama yapılması gerek. Günlük harcamalarda Nisan 2019’da en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 16.11 TL’lik harcama gereksinimi ile oluştururken; meyve ve sebze grubu 15.81 TL ile harcama gereksiniminde ikinci sırada yer aldı. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 11.68 TL iken; süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 7.48 TL oldu.





BİSAM’a göre, son bir yılda sebze ve meyve masrafları 261 TL yükseldi. Açlık sınırındaki yıllık 350 TL’lik artışın yüzde 75’i de meyve ve sebze fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.



