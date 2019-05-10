Ekonomik ve politik koşullar dolar milyonerlerinin servetini de etkiledi

30 yıldır açıkladığı servet raporunu bu yıl Türkiye’de açıklayan Londra merkezli Knight Frank, 2018’de Türkiye’deki milyonerlerin yüzde 1 azalarak 83 bin 947’ye, 30 milyon doların üzerinde servete sahip (ultra net yüksek değer) kişilerin de yüzde 2 azalarak 1695’e gerilediğini duyurdu. 2023’e kadar dünyadaki ultra net yüksek servete sahip kişilerin yüzde 22 artması beklenirken, Türkiye’deki artışın aynı dönemde yüzde 3 artması bekleniyor. Geçen sene dünya çapında küresel servet büyümesinin yavaşladığının belirtildiği raporda, yalnızca Asya’da büyüme gözlendiği ifade edildi. Buna göre, şu an dünya genelinde ultra net yüksek servete sahip kişiler çoğunlukla ABD’de bulunuyor, ancak ilerleyen yıllarda Asya ülkelerindeki servet sahipleri artacak.



Londra merkezli Türk kökenli gayrimenkul danışmanlık markası GRED’in iş ortağı olan Knight Frank’ın açıkladığı raporda hem küresel servet hem de Londra emlak sektörüne ilişkin dikkat çeken bilgiler şöyle:

1.5 milyon dolarlık viski

Geçen yıl dünya genelinde satılan en pahalı eşyalar, 90 milyon dolar ile sanatçı portresi, 1.5 milyon dolar ile nadir viski, 50 milyon dolar ile pırlanta, 48.4 milyon dolar ile klasik araba, 36 milyon dolar ile mücevher, 5.9 milyon dolar ile saat, 5 milon dolar ile değerli mobilya ve 558 bin dolar ile şarap oldu.

1 milyon dolar Monaco’da 16 m2

1 milyon dolara Monaco’da 16 metrekare, Londra’da 31 metrekare bir daire satın alınabilirken, Türkiye’de aynı miktara 109 metrekare satın alınabiliyor.

Londra’da toplam 72 bin yeni konuta ihtiyaç var, ancak geçen sene bu ihtiyacın 32 bini karşılanabildi. Hem vergisel değişimler hem de siyasi belirsizlik dolayısıyla İngiltere’deki ev fiyatlarındaki artış, yüzde 1.7’ye kadar yavaşladı.



