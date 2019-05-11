Arzu Çerkezoğlu: Türkiye ‘en kötü ilk 10’da

DİSK tarafından ILO’nun 100’üncü yılı kapsamında düzenlenen “Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği” konferansında konuşan Çerkezoğlu, son OHAL ve sonrası uygulamalarla özellikle çalışma, sendikalaşma, grev ve toplu sözleşme gibi hakların çalışanların elinden alındığını vurguladı. DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ise KHK’lerle, sadece Genel-İş üyesi 3 bin işçinin işten atıldığını hatırlattı ve örgütlenme çağrısı yaptı.



Konferansın konuşmacılarından olan ve “Barış İmzacısı” olduğu için KHK ile üniversitesinden ihraç edilen Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu da, “Benim durumumda olanlar açısından, neredeyse tüm ILO sözleşmeleri ihlal edildi. Ayrıca seyahat gibi anayasal haklarımız da ihlal edildi” dedi.



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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Hukuk Dairesi Müdürü Makbule Şahan ise Türkiye’deki çalışma yaşamı ihlallerini izlemekte zorlandıklarını anlatarak şunları söyledi: “İhlaller açısından Türkiye, listemizde son 5 yıldır en kötü durumdaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu listede Mısır, Bangladeş gibi ülkeler var. Ayrıca ihlallerle ilgili Türkiye’ye sorduğumuz sorulara ya yanıt alamıyoruz ya da saldırgan bir üslupla karşılaşıyoruz. Hiç gelişme göremiyoruz.”

200 milyon kişi işsiz Dünyada bugün 200 milyon kişinin işsiz, 700 milyon kişinin “mutlak yoksul” olduğunu belirten ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, yılda 7 milyon kişinin de iş kazalarında öldüğünü vurguladı. Teknoloji, demografi, iklim değişiklikleri gibi büyük dönüşümlerin de insanların üstüne doğru geldiğini ifade eden Özcan, bu nedenle ILO’nun “Çalışmanın Geleceği”ni odağına aldığını söyledi.

Temel yaklaşımlarının insan odaklı politikalar olduğuna dikkat çeken Özcan, sorunların çözümü için insana, kurumlara ve iyi işlere yatırımı önerdiklerini açıkladı.