Asgari ücretliye ‘zorunlu’ diyet

Yıllık enflasyon oranı son açıklanan verilere göre yüzde 19.50’ye yükseldi. Yalnızca bir ayda ekmeğe yüzde 25, limon ve soğana yüzde 32, havuça yüzde 27, patatese yüzde 23, domatese yüzde 21 zam geldi. Yapılan hesaplamaya göre, asgari ücret ile geçinen dört kişilik bir ailenin temel mutfak masrafı nisan ayı itibarıyla 515 TL eksik kaldı.



Ağbaba, 1 Nisan’da 5.5 TL olan dolar kurunun 6 Mayıs Yüksek Seçim Kurulu darbesinden sonra 6.2 bandına yükseldiğine işaret ederek, “1 Nisan’da 367 dolar asgari ücret mayıs ayında dolar kurunun yükselmesiyle birlikte 327 dolara gerilemiş yani asgari ücret 40 dolar azalmıştır” değerlendirmesini yaptı.