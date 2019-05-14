24 ayar gram altın ne kadar? (Güncel altın fiyatları)

Haftanın ilk işlem gününde 249 lira seviyelereinde dengelenen 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bugün 251 lira oldu.

14.05.2019 KAPALI ÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 250,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 251 liradan, bin 653 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 674 liradan, 229 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 233 liradan, bin 615 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 635 liradan, 808 liradan alınan Yarım Ziynet 818 liradan ve 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet 409 liradan satıldı.