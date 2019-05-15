THY yıldız kaybetti

Aırport Haber'den Murat Herdem'in haberine göre, Uluslararası havayolu değerlendirme kuruluşu Skytrax, değerlendirmesinde Türk Hava Yolları’nı 4 yıldızdan 3 yıldıza düşürdüğünü açıkladı. Böylelikle THY, Ryanair, Easyjet gibi düşük maliyetli havayolu şirketleri ile aynı kategoriye düşürdü.

THY, geçen yıl Skytrax’in yeterli değerlendirme yapmadığını belirterek sistemden çıkmıştı. THY ile Skytrax arasındaki iplerin kopma nedenininin; beş yıldız bekleyen THY yerine, o yıldızın Lufthansa’ya verilmesi olarak belirtiliyor.