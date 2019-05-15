THY yıldız kaybetti

Havayolu şirketlerini yıldız sayısına göre kategorilere ayıran ve her yıl farklı alanlarda ödüller dağıtan Skytrax, 4 yıldızlı Türk Hava Yolları’nı bu yıl 3 yıldıza layık gördü.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Mayıs 2019 Çarşamba, 18:46

[Haber görseli]Aırport Haber'den Murat Herdem'in haberine göre, Uluslararası havayolu değerlendirme kuruluşu Skytrax, değerlendirmesinde Türk Hava Yolları’nı 4 yıldızdan 3 yıldıza düşürdüğünü açıkladı. Böylelikle THY, Ryanair, Easyjet gibi düşük maliyetli havayolu şirketleri ile aynı kategoriye düşürdü.

THY, geçen yıl Skytrax’in yeterli değerlendirme yapmadığını belirterek sistemden çıkmıştı. THY ile Skytrax arasındaki iplerin kopma nedenininin; beş yıldız bekleyen THY yerine, o yıldızın Lufthansa’ya verilmesi olarak belirtiliyor.

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