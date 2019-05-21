Ford 7 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor Co. dünya genelinde beyaz yakalı personelinin yüzde 10’unu işten çıkaracağını açıkladı. Şirket ağustos sonuna kadar 7 bin kişiyi işten çıkaracak. Şirket “yeniden yapılandırma” kapsamında işten çıkarmalarla yılda 600 milyon dolar tasarruf elde etmeyi planladığını kaydetti. Ford Üst Yöneticisi (CEO) Jim Hackett, 2019’un şirket için bir geçiş yılı olacağını anlatarak, üst düzey yöneticilerden yüzde 20’sinin işten çıkarılacağını açıkladı.