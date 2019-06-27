Albayrak’ın yerine Naci Ağbal iddiası

Cumhurbaşkanının ekonomi yönetiminde değişikliğe gidebileceği konuşulurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda koltuğa Berat Albayrak’ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın gelebileceği iddia ediliyor. Bakanlık kulislerinde, şu an Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı​ olarak görev yapan Ağbal’ın yeni görevi için hazırlıklara başladığı konuşuluyor.
Emre Deveci
Yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma, 01:59

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından 9 Temmuz 2018’de birleştirilen Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın tekrar ayrılabileceği ve Ağbal’ın tekrar Maliye Bakanı olarak görev yapabileceği de bir diğer olasılık olarak dile getiriliyor. Ağbal, 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 2015-2018 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Resmi rakamlarda 300 milyar TL’yi aşan bankalardaki sorunlu krediler, batık kredilerin devlete yıkılması olasılığı, IMF’nin kapınmasının çalınması ihtimali, 118 milyar TL’yi aşan yıllık bütçe açığı, azalan vergiler ve artan harcamalar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturacak kişiyi zor gündemler bekliyor.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Naci Ağbal, Berat Albayrak