Batık arttı, kâr düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki krediler 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 116 milyar 169 milyon TL’ye ulaştı. Takipteki kredilerin oranı ise yüzde 4.40’a yükseldi. Bir yıl önceye göre takipteki kredi 42.5 milyar TL, takipteki kredi oranı ise 1.37 puan arttı. Yılın ilk 6 ayında ise takipteki kredilerde artış 19.5 milyar TL oldu.

Döviz kurlarındaki ve kredi faizlerindeki artış ile ekonomideki küçülme nedeniyle zor duruma düşen bireylerin ve şirketler, kredi geri ödemelerinde zorlanıyor. Takipteki kredilerin yanı sıra ikinci grup olarak nitelendirilen yakın izlemedeki kredilerin de yaklaşık 300 milyar TL olduğu belirtiliyor.

Krediler geriledi

Öte yandan, bankacılık sektörünün ocak-mayıs dönemi kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.2 düşüşle 19 milyar 723 milyar TL oldu. Aynı dönemde dolar cinsinden kârdaki düşüş ise yüzde 36.5’e ulaştı.

Sektörün kredi hacmi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarken, bir önceki aya göre 16.2 milyar TL azalarak 2 trilyon 548 milyar TL’ye geriledi.

Sektörün ilk 5 aydaki toplam faiz geliri 176.8 milyar TL, toplam faiz gideri 115.6 milyar TL olarak açıklandı.

Mayısta sektörün sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17 oldu.

Takipteki kredi artışında enerji birinci

Mayıs sonu itibarıyla 111.3 milyar TL olan takipteki krediler içinde ilk sırayı 22.1 milyar TL ile imalat sektörü aldı. Bir yılda imalatta takipteki krediler 8.2 milyar TL arttı. Takipteki kredilerde en çok artış ise enerji sektöründe oldu. Enerjide batık krediler Mayıs 2018’de 650 milyon TL seviyesindeyken, Mayıs 2019’da 7 milyar 10 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde inşaat sektöründe rakam 6.2 milyar TL’den 15.1 milyar TL’ye, emlakta 1.8 milyar TL’den 6.7 milyar TL’ye yükseldi. Enerji ve inşaatta yurtiçi ve yurtdışından toplamda 50’şer milyar dolarlık kredi borcu olduğu ifade ediliyor.