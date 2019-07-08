Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti! Çeyrek altın ne kadar?

Çetinkaya haftasonunda Cumhurbaşkanlığı kararı ile dört yıllık görev süresi dolmadan görevinden alındı. Yerine Haziran 2016’dan bu yana TCMB başkan yardımcısı olan Murat Uysal atandı. Bu kararın ardından altın fiyatları haftanın ilk gününe artışla başladı. Gram altın 258,8 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Temmuz güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 258,8 lira

ÇEYREK ALTIN: 427 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1742 lira

KÜLÇE ALTININ GRAM FİYATI 3,52 DOLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazanırken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,52, dolar yüzde 2,20, avro yüzde 3,69 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 100.500,80, en düşük 98.374,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artışla puandan 95,634,78 tamamladı.

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 254 bin 200 lira, en yüksek 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 255 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 33 bin 178,75 lira, işlem miktarı ise 1.107,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 338 bin 255,60 lira oldu.