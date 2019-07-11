Filli boya resmen satıldı

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co 26 Nisan’da yaptığı açıklamada Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Nippon Paint Holdings’e devir sözleşmesinin imzalandığını belirtmişti.

Nippon’da yapılan açıklamaya göre Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam satın alma bedeli 1.4 milyar TL, olurken, şirketin borçlarını da içeren işletme değeri (enterprise value) ise 2.39 milyar TL olarak belirlendi.

İşlemin tamamlanmasından ve uygun prosedürlerin izlenmesinden sonra, Nippon, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi amacıyla Betek Boya’ya sermaye artırımı sağlayacak.

REUTERS