Elazığ Sivrice'de deprem
AFAD: Elazığ Sivrice'de saat: 11:45'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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