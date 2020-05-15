Emekli çözüm bekliyor

15 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzerindeki emekliler, bankaya gidemediği için maaşlarını çekemiyor; bankalar, sokağa çıkma kısıtlamasına karşın bankaya giden 65 yaş ve üzerindeki yurttaşları geri çeviriyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, özel bankaların “çalışan eksikliğini” gerekçe göstererek emekli maaşların evlere gönderilmediğini söylerken, emeklilere hafta içi izin verilmesi önerisinde bulundu.

65 yaş ve üzerindeki yurttaşlar ile kronik hastalara yönelik 21 Mart’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, bu yurttaşların eksikleri ise yakınları, komşuları ya da Vefa Sosyal Destek grupları aracılığı ile giderilmeye başlanmıştı. Ancak, kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan ve bankaya gidemeyen emekliler, maaşlarını çekmekte sorun yaşıyor.

TÜED Hukuk Müşaviri Yazıcıoğlu, derneğe konuya ilişkin çok sayıda şikayet geldiğini belirtirken, emekli maaşının ATM’lerden de çekilebileceğini ancak dışarı çıkamayan emeklilerin, maaşlarının çekilmesi için kartlarını başkasına vermekte çekinceli davrandığını kaydetti.

Yazıcıoğlu, “özel bankaların çalışan eksikliği gibi gerekçeler ile emeklilere elden ödeme yapmadığını” söyledi. Emekli maaşlarına yönelik verilecek promosyon için banka değiştiren ancak salgın nedeniyle taahhüt imzalayamayan emeklilerin de bulunduğunu kaydeden Yazıcıoğlu, “Taahhüt imzalama salgından sonrasına ertelendi. Bu süreçte taahhüt imzalamadan maaş ve promosyon ödenecek ancak salgın nedeniyle bankaya gidemeyenler yine maaşlarını ve promosyonlarını alamıyor” dedi.

Yazıcıoğlu, emekliler ile özel bankalar arasında yaşanan sorunun çözümü için Türkiye Bankalar Birliği’ne mektup yazdıklarını ve girişimde bulunduklarını ancak dönüş almadıklarını kaydetti. Yazıcıoğlu, emekli maaşlarının çekilmesinde yaşanan sorunların çözülmesine ilişkin ise “Emeklilerimize hafta içinde bu işler için izin verilmesi düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.