En büyük destek Nuri Bilge Ceylan’a

28 Mart 2020 Cumartesi, 11:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl yasalaşan yeni sinema kanununun ardından ilk çekim sonrası ve ortak yapım desteklerini verdi. Bakanlık, sinema sektörüne 30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek sağladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilk "Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "Çekim Sonrası" ile "Ortak Yapım" türündeki 257 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Destekleme Kurulunca yapılan değerlendirme toplantısında, 9 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesine 6 milyon 250 bin lira, 16 uzun metrajlı sinema film yapım projesine 15 milyon 650 bin lira, 4 çekim sonrası projesine 775 bin lira ve 1 ortak yapım projesine de 500 bin lira destek sağlandı.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK



Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazanan dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" isimli yeni projesine 2 milyon lira verildi.



Yine Türk Sinemasını uluslararası alanda başarı ile temsil eden Reha Erdem'in "Neandria", Özcan Alper’in "Karanlık Gece", Gözde Kural’ın "Nacva", Erkan Tahhuşoğlu’nun "Döngü" filmleri de desteklenen filmler arasında yer aldı.

Öte yandan “Mavi Dalga” filmiye yurt içinde birçok ödül kazanan Zeynep Dadak’ın yeni projesine destek çıkmadı.



Türk sinemasının en çok izlenen animasyon filmi olan “Rafadan Tayfa” serisinin yeni filmi, “Kuklalı Köşk” ve “Hızlı Ayaklar” bakanlıkça desteklenen animasyonlar oldu.



Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektöründe olukça önemli hale gelen ortak yapımlar için ilk destekler ise İspanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı "Kutsal Ruh/Espiritu Sagrado" isimli projeye verildi.



Bakanlıktan daha önce destek almamış ve çekimleri tamamlanmış sinema filmlerinin görüntü, ses ve benzeri işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için çekim sonrası türünde de 4 projeye destek verildi.



Bakanlık destekleri için yapılacak yeni başvurular, yıl içerisindeki Destekleme Kurullarında değerlendirilmeye devam edilecek.