En iyi futbol antrenmanı ev temizliği
Barcelona kalecisi Ter Stegen’den mesaj var. Ter Stegen, “Evi temizlerken idman yapıyorum” dedi.
İspanya lig lideri Barcelona’nın dünyaca ünlü kalecisi Ter Stegen, en iyi antrenman şekillerinden birinin ev temizliği olduğunu söyledi.
Barcelona kalecisi Marc-Andre Ter Stegen koronavirüs günlerini anlattı.
Stegen, "Bütün günüm oturma odası ve mutfakta geçiyor. Ev idmanlarımı düzenli yapıyorum. Sonra bütün evi baştan aşağı temizliyorum. Bu da bir egzersiz oluyor. Tavsiye ederim" dedi.
Video Haberler
- Evde nasıl kalayım diyen TIR şoförü gözaltına alındı
- O anlar kamerada... Uçağın motor gücü hangarı yıktı
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı