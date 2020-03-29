En iyi futbol antrenmanı ev temizliği

29 Mart 2020 Pazar, 13:44

İspanya lig lideri Barcelona’nın dünyaca ünlü kalecisi Ter Stegen, en iyi antrenman şekillerinden birinin ev temizliği olduğunu söyledi.

Barcelona kalecisi Marc-Andre Ter Stegen koronavirüs günlerini anlattı.

Stegen, "Bütün günüm oturma odası ve mutfakta geçiyor. Ev idmanlarımı düzenli yapıyorum. Sonra bütün evi baştan aşağı temizliyorum. Bu da bir egzersiz oluyor. Tavsiye ederim" dedi.