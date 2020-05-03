Erdoğan'dan AKP'ye dönüşünün 3'üncü yılında videolu paylaşım
AKP'ye tekrar genel başkan olmasının üçüncü yıldönümünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Erdoğan'ın ‘#BuYoldanDönmeyeceğiz’ etiketiyle paylaştığı videoda 2 Mayıs 2017’de partisine tekrar genel başkan seçildiği kongredeki konuşmasının bölümleri yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Saray rejiminin sonu geliyor" söylemiyle başlayan tartışmaya gönderme niteliğinde bir not düşen Erdoğan, “Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2020
Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz. pic.twitter.com/Qi78hepL3x
Video kısa sürede sosyal medya kampanyasına dönüşürken, AKP’li vekiller, belediye başkanları ve AKP’li sosyal medya hesapları tarafından binlerce kez retweet edildi.
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