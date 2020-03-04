Erdoğan'ın 7 yıl önceki sözleri yeniden gündeme geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yinelediği "şehitler tepesi" vurgusu, akıllara 7 yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklamayı getirdi.
Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında "Şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun. 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' dedim, diyorum, diyeceğim" açıklamasında bulundu.
Erdoğan, 2013 yılında "Her yıl belli sayıda şehit vermeyi, büyük bedeller ödemeyi sineye çeken, kabullenen bir anlayış, ne insanidir ne de vicdanidir" açıklamasında bulunmuştu.
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