Erol Bulut Fenerbahçe için ne dedi?
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Adı Sarı-Lacivertli ekiple anılan Bulut, “Fenerbahçe’den resmen bir teklif aldınız mı diyorlar. Herkes konuşuyor ancak bir teklif gerçekleşmedi. Zaten etik de değil.
Benim ve ekibimin düşüncesi sezonu Alanyaspor’da tamamlamak” dedi.
Sosyal medyadaki haberlere göre Bulut ve ekibi son sezon sonu için net açıklama yapmadı.
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