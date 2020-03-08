Erzincanspor yöneticileri gazeteciyi döverek hastanelik etti!

08 Mart 2020 Pazar, 18:30

Olay, öğle saatlerinde Erzincanspor - Manisaspor karşılaşması öncesinde stadyum bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maçı takip etmek için stadyuma giden İbrahim Gürler, gazeteci arkadaşlarıyla birlikte bahçede bulunduğu sırada Erzincanspor yönetiminden yanına gelen U.H., G.K. ve O.T’nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüz kısmı ve gözünde morluk oluşan gazeteci Gürler, hastaneye kaldırıldı. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Gürler, darp raporu alarak taburcu olduktan sonra karakola giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gazeteci İbrahim Gürler, yaşanan üzücü olayı şöyle anlattı:

“Daha önceden oynanan Aksaray maçının devre arasında yaşanan olaylarla ilgili haber yazdım. Bugün oynanacak olan maç öncesi kulüp yöneticisi olan 3 kişini saldırısına uğradım. Azmettiren de kulüp başkanı. Darp edildim. Darp raporu alıp polise şikayette bulundum” dedi.

Öte yandan yaşanan olay sonrasında gazetecilerle bir araya gelen Vali Ali Arslantaş, olaya adı karışan yöneticilerin kulüp tarafından disiplin kuruluna sevk edildiklerini ifade ederek, hiçbir fiziki şiddetin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Vali Arslantaş, olayın yargıya intikal ettiğini belirtti.

“DAGC’DEN KINAMA”

Yaşanan gazeteciye saldırı olayının ardından Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından kınama yayımlandı.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy imzasıyla yayımlanan kınama metninde, “Kazankaya Gazetesi muhabiri ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) temsilcisi, cemiyetimiz üyesi İbrahim Gürler, bugün oynanan Erzincanspor- Manisaspor 3.Lig maçı öncesinde Erzincansporlu yöneticiler tarafından tekme tokat darp edilmiştir. Şurası unutulmamalıdır ki; basın mensuplarının yaptıklarının yaptıkları haberleri beğenmeyebilirsiniz, ancak bunun yolu şiddet ve saldırı değildir. Hastaneye kaldırılarak darp raporu alan arkadaşımıza geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizi iletirken, saldırıyı yapan yöneticileri kınıyoruz.”