‘Esnafın fatura ve kredileri ertelensin’ önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Esnaf ve Kobilerin ödemelerinin ertelenerek Corona virüsü salgınının ekonomik hayata etkilerinin bertaraf edilmesi" amacıyla TBMM Başkanlığı'na verdiği araştırma komisyonu kurulması önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede, Corona virüsün ülke üzerinde ekonomik etkileriyle baş edilmesi için başta kamu alacakları olmak üzere vatandaşların, ticari işletmelerin ve esnafın fatura ve kredi benzeri zorunlu ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını istedi. Önerge AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.
“ZORUNLU ÖDEMELER ERTELENSİN”
İYİ Parti’nin TBMM Başkanlığı’na araştırma komisyonu kurulması istemiyle verdiği önergede, “Corona virüsün ülkemiz üzerindeki ekonomik etkileriyle baş edilmesi için başta kamu alacakları olmak üzere vatandaşlarımızın, ticari işletmelerimizin ve esnafımızın fatura ve kredi benzeri zorunlu ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Sözcü
Video Haberler
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık
- Maskeyle ve davetsiz nikah kıydırdılar
- Antalya'da kar yağışı altındayken görüntülendiler