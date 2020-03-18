‘Esnafın fatura ve kredileri ertelensin’ önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

18 Mart 2020 Çarşamba, 13:44

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede, Corona virüsün ülke üzerinde ekonomik etkileriyle baş edilmesi için başta kamu alacakları olmak üzere vatandaşların, ticari işletmelerin ve esnafın fatura ve kredi benzeri zorunlu ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını istedi. Önerge AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

“ZORUNLU ÖDEMELER ERTELENSİN”

İYİ Parti’nin TBMM Başkanlığı’na araştırma komisyonu kurulması istemiyle verdiği önergede, “Corona virüsün ülkemiz üzerindeki ekonomik etkileriyle baş edilmesi için başta kamu alacakları olmak üzere vatandaşlarımızın, ticari işletmelerimizin ve esnafımızın fatura ve kredi benzeri zorunlu ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Sözcü



