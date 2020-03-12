EURO 2020 erteleniyor mu?

Koronavirüs Avrupa Futbol Şampiyonası'nı vurabilir.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2020 Perşembe, 17:59

Koronavirüs Avrupa Futbol Şampiyonası'nı vurabilir. Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Eqguipe, 17 Mart'taki UEFA toplantısında EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl erteleneceğini iddia etti.

Fransız gazetesi, Avrupa'da 8-9 ligin maçları askıya almasını ve lig-ulusal maç takviminin bozulmasını erteleme gerekçesi olarak gösterdi.


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