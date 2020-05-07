Europa Nostra Ödülü, Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması Projesi'ne verildi

07 Mayıs 2020 Perşembe, 18:08

Avrupa’nın çeşitli yerlerindeki miras uzmanlarından oluşan bağımsız jüriler, 30 ülkeden kişi ve kurumlardan gelen başvuruları değerlendirdi ve kazananları belirledi.

Europa Nostra Ödülleri, Avrupa Birliği’nin Yaratıcı Avrupa Programı’na dahil olmayan Avrupa ülkelerinde; koruma konusunda uygulama, araştırma, üstün hizmet, eğitim ve farkındalık yaratma alanlarında etkileyici çalışmalara veriliyor.

Jüri, ödülü SARAT Projesi'ne verme gerekçesini şu sözlerle anlattı:

"Bu Türkiye’de farkındalık arttırmaya yönelik yeni ve yenilikçi bir yaklaşım. Arkeolojinin karşı karşıya olduğu sorunlara eğitim ve medya odaklı farklı açılardan yaklaşmış, hem bir disiplin olarak arkeolojinin, hem de yönetiminin sorunlarını ele almıştır. Proje mükemmel bir kamu odağına sahip ve bunu kamu görüşlerini sorgulayarak ve bu doğrultuda eğitim ve kapasite geliştirme olanağı sunarak gerçekleştirmiştir. Arkeolojinin karmaşıklığı ve önemi konusunda farkındalığı artırmış ve arkeolojik varlıklara önem verilmesine ve yerinde korunmasına katıda bulunmuştur. Girişim, medyanın arkeoloji haberlerinde kullandığı dili etkili bir şekilde iyileştirmiştir. Etkileyici sayıları ve tüm faaliyetlerin katılımcılar tarafından hızla benimsenmesi projenin başarısının kanıtıdır. Çok disiplinli, akademik ve akademik olmayan uzmanlardan oluşan proje tasarım ekibi bölgesel olarak çeşitli ve kapsayıcı programın yüksek kalitesini ve profesyonelce yürütülmesini garantilemiştir."

30 ÜLKE BAŞVURDU

Avrupa Birliği’nin Yaratıcı Avrupa programına dahil olan Avrupa ülkelerindeki projelere verilen 2020 Avrupa Kültürel Miras Ödüllleri / Europa Nostra Ödülleri’ni kazanan diğer ödül sahipleri de bugün kamuoyuna duyuruldu. Ödüle İsviçre'den de iki kültürel miras çalışması da değer görüldü. Ödüllerin sahipleri "Koruma" kategorisinde Bois de Chênes Manor Çiftliği ve "Üstün Hizmet" kategorisinde merkezi Cenevre'de bulunan Société de Lecture oldu.

'KÜLTÜREL MİRAS İYİLEŞMEMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Europa Nostra’nın Yürütücü Başkanı Hermann Parzinger ödüllerle ilgili olarak şunları söyledi:

"İçinden geçmekte olduğumuz bu zor zamanlarda ödül sahiplerimiz; uzmanlık, özveri ve ekip çalışması ile sıkıntıların nasıl üstesinden gelinebileceğini gösteren başarı öyküleri ile bizler için gerçek bir umut kaynağı oluyorlar. Bu örnek projeler, küresel salgının yol açtığı travmayı zihinsel ve fiziksel olarak atlatmamız ve iyileşmemiz için kültürel mirasın hayati önem taşıdığını göstermektedir. Ortak mirasımız ve onun sorumluluğunu üstlenen koruyucuları, yaratıcı dijital çözümlerle erişilebilir kültürel içeriklerin oluşturulmasından, şehirlerimiz ve köylerimiz için sosyal ve ekonomik bir yeniden doğuş eylemi olarak somut restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarına girişmeye kadar pek çok şekilde katkıda bulunabilirler."

SARAT PROJESİ NEDİR?

SARAT, ‘Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması’ (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey), Türkiye’nin zengin, çeşitli ve zaman zaman tehdit altında olan arkeolojik mirasının korunması ve değer verilmesi yönünde dikkate değer bir etki yaratmış bir eğitim ve farkındalık projesi. Proje kapsamında kültürel miras uzmanlarında, ilgili meslek gruplarında ve genel toplum düzeyinde bilgi, beceri ve farkındalığın artırılması amacıyla birbiriyle bağlantılı dört farklı program yürütüldü.

SARAT Projesi, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün (BIAA) başkanlığında, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Uluslararası Müzeler Konseyi İngiltere şubesi (ICOM UK) ortaklığıyla hayata geçirildi.