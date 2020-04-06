Evde antrenman yaparken dikkat edilmesi gerekenler

06 Nisan 2020 Pazartesi, 15:23

Dünyayı saran Kovid-19 salgınından korunmak adına bireysel alınabilecek önlemler listesinin en üst sırasında, evde kalıp sosyal hayatımıza bir süreliğine ara vermek yer alıyor. Bu süreç içinde bedeni ve zihni sağlıklı tutmanın anahtarı ise düzenli spor yapmaktan geçiyor. Her ne kadar dışarı çıkılamıyor olunsa da, doğru ekipman ve yöntemle evde düzenli bir şekilde spor yapmak faydalı oluyor.

YOĞUN VE YIPRATICI DEĞİL, HAFİF VE SIK ARALIKLARLA EGZERSİZ YAPALIM

Evde spor yaparken yoğun bir programdan kaçınılması gerekiyor. Bu dönemde evde hareketsiz kalma oranı büyük oranda artacağından herkesin kendi yaş ve kilosuna uygun spor programları belirlemesi önem taşıyor. Gün içinde birkaç kere uygulanan yıpratıcı ve yorucu egzersizler yerine, gün içinde 3-4 kere 10-15 dakikalık basit ama etkili egzersiz hareketlerini uygulamak daha doğru olabiliyor. Bu programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, yemek saatlerinin hemen önüne veya sonrasına bir egzersiz planı koymadan, araya mutlaka en az 1'er saatlik boşluk eklenmesi gerekiyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMANIN YOLLARI

Esneme-germe; kol, bacak, bel ve boyun bölgeleri odaklı yapılacak ısınma hareketleri bile, saat başı yapıldığında vücudun bazal metabolizmasını hızlandırır ve yoğun egzersizlerle aynı görevi görüyor. Özellikle evde bilgisayar başında çalışanlar, saat başı alarm kurarak egzersiz hatırlatması yapılabilir.

Isınma:

Olduğu yerde önce küçük, sonra yüksek adımlarla koşu

Kol ve bacak gererek esneme

Bacak kasları için:

10x3 tekrar squat (Kolları öne uzatarak çömelip kalkma)

Göğüs kasları için:

15x3 tekrar şınav

Karın kasları için:

15x3 tekrar mekik

DOĞRU KIYAFET VE EKİPMANI SEÇMEK ÇOK ÖNEMLİ

Evde yapılan spordan verim alabilmenin püf noktası ise doğru kıyafeti seçebilmek… Hem sağlığı korumak hem de motivasyon ve dayanıklılığı artırmak adına, spor malzemelerini seçerken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunuyor.

Sportif aktivite sırasında terleme olasılığına karşın çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih etmek önemli. Kuruma ve nefes alma özelliklerinin spor kıyafetlerinin üzerinde genellikle ek olarak belirtildiğini ifade ediliyor, bu özellikler sayesinde hem spor yaparken vücut ısısı dengeleniyor hem de kıyafetler daha az ıslandığından spor performansında artış görülebiliyor.

KIYAFETLER NE ÇOK BOL NE DE ÇOK DAR OLMALI

Antrenmanda aşırı bol kıyafetler tercih edilmemesi gerekiyor. Bol kıyafetler rahat hareket etmeye engel olarak, spor yaparken ayaklara ya da başka yerlere takılma riski taşıyacağından performansı negatif etkileyebiliyor. Bununla birlikte çok dar kıyafetler de tercih edilmemeli. Bu sebeple spor kıyafetlerini seçerken içinde rahatlıkla hareket edilebilecek esneklikte olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca vücudu doğru şekilde saran, nefes alan ve teri emen iç çamaşırları da en az kıyafetler kadar önem taşıyor.