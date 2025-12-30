Son Dakika... İtirafçı mı olacak? Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy adliyeye getirildi!

Medyaya yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ifadesi alınmak üzere cezaevinden adliyeye getirildi.

'ETKİN PİŞMANLIK' AYRINTISI

Öte yandan DHA'nın aktardığına göre ek ifade vermek üzere adliyeye getirilen Ersoy'un 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, 9 Aralık’ta aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü, 10 Aralık’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 11 Aralık’ta “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Sevk yazısında, şüphelilerin konutlarında uyuşturucu kullanımına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen bazı kişilere uyuşturucu temin ettikleri ve Ersoy’un bu süreçte “sektörel ve maddi menfaat” elde ettiği iddialarına yer verildi. Ersoy ise suçlamaları reddederek, ifadesinde yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan saç analizlerinde, 15 Aralık’ta Mehmet Akif Ersoy’un saç örneğinde “kokain ve metabolitleri” tespit edildiği bildirildi. Aynı dosyada spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin saçında ise “esrar, sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri” saptandığı açıklandı. Adli Tıp raporlarının 15 Aralık 2025’te başsavcılığa gönderildiği kaydedildi. Cebeci de bu gelişmenin ardından tutuklandı.

Gözaltı sürecinin ardından Mehmet Akif Ersoy’un Habertürk’teki görevine son verildi. Kanal yönetimi, kararın “soruşturmanın selameti açısından” alındığını duyurdu.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, kamuoyunda tanınan bazı isimlere yönelik de uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Bu kapsamda çeşitli isimler gözaltına alınırken, bazı kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Aynı dosya kapsamında, Ersoy’un ardından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş’in de tutuklandığı açıklandı.