Evde kal, mama bağışla, su ve güvenilir gıda ver

02 Nisan 2020 Perşembe, 06:30

Şehir merkezlerinde ve dağlık bölgelerde hayvanlar için mama bırakan gönüllüler ise tüm yurttaşlara çağrı yaparak hayvan derneklerine destek olmalarını ve kapılarının önüne su ve güvenli yiyecek bırakmalarını istiyor.

Cumhuriyet’e konuşan gönüllülerden Tutku Gümüş, salgın ile birlikte şehir merkezlerine de mama bırakmaya başladığını belirterek “Şu an binlerce hayvan açlığa mahkûm. Ömrümde ilk defa bu süreçte bir hayvanın yediği mamayı açlıktan kusup tekrar yediğine tanık oldum” dedi.

Gümüş, “Şehir merkezindeki yaşayanlar lütfen yemek artıklarını ya da mamaları sokağa bıraksın. Biraz vicdan, biraz umut herkese iyi gelir” diye konuştu.

ÇÖP BİLE YOK

Ankara’nın Kazan ve Çubuk ilçelerindeki tenha bölgelere mama bırakan Köpekköy Sokaktaki Canlıları Koruma ve Yaşatma Derneği’nden Göksel Öymez de “Kimse sokağa çıkmadığı için ve çoğu işyeri kapalı olduğu için hayvanlar karıştıracak çöp bile bulamıyor. Hayvanların hayatını kurtarmak için lütfen bağış yapın” ifadelerini kullandı.

GIDA DEĞİL MAMA STOKLA

Bağışçılar ile mama dağıtan gönüllüleri buluşturan ormanamama. com’un kurucusu Ümit Akyüz de yapılan bağışların azaldığını kaydederek “Kargo şirketleri çalışıyor. İnternet üzerinden de bunu yapabilirsiniz. Şu an marketlerde hayvan ürünlerinin hiç satılmadığını görüyoruz. Gıda yerine biraz da mama stoklayın” çağrısında bulundu.