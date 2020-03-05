F.Bahçe yönetimi yeni teknik direktör arayışını hızlandırdı, adaylar fazla

05 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Yanal sabırları fazlasıyla taşırmıştı. Şu an itibarıyla başkan Ali Koç ve ekibi de diken üzerinde. Asbaşkan Semih Özsoy en hızlı biçimde hoca sorununu çözeceklerini söyledi. Öncelikli tercih Türk olacak. İlk teklif kaptan Emre Belözoğlu’na yapılmış. Belözoğlu önderliğinde kurulacak ekipte Volkan Demirel’le Tuncay Şanlı’nın isimleri yer alıyor. Emre, yeni sezonda sportif direktörlük görevine getirilecekti. Şimdi roller değişti. Belözoğlu yeşil ışık yakmazsa, Aykut Kocaman ve Tayfun Korkut’un aralarında bulunduğu isimlerle irtibata geçilecek. İki hoca da Sarı-Lacivertli formayı giydi. Kocaman’ın bir farkı F.Bahçe’yi çalıştırmış olması.

210 MİLYONLUK FİYASKO

F.Bahçe, 2. Yanal döneminde bonservis ve kiralama bedelleri için yaklaşık 30 milyon Avro (210 milyon TL) harcama yaptı. Ancak Sarı-Lacivertliler geçen sezon ligi 6. sırada tamamlarken, bu sezon da şampiyonluk yarışına erken havlu attı.

TAKIM 3 KİŞİYE EMANET

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirildi.