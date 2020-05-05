Fadik Sevin Atasoy’dan anlamlı destek
Tiyatro ve sinema oyuncusu Fadik Sevin Atasoy'dan Mayıs ayı ALS Hastalığı Farkındalık zamanı için anlamlı destek.
ALS'yle mücadele edenlere katkı sağlamak için, ALS konulu, kendisine New York University Tisch-First Run Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran ve babası Sönmez Atasoy'la son kez kamera karşısına geçtiği "Merhaba" filminin linkini Instagram hesabına ekledi.
Atasoy, "En sağlıklı olanlarımızın bile risk aldığı bu zaman diliminde, ALS ile mücadele verenlerin hatırlanması ve gerekli yardım ve bağışlarda hassasiyet gösterilmesini diliyorum" diyerek duygularını dile getirdi.
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