Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye'de ilk ölüm

17 Mart 2020 Salı, 23:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre ilk defa bir yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşın virüsü, Çin'den gelen bir çalışanından aldığını bildirdi. Türkiye'de ilk defa koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşın 89 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

TOPLAM VAKA SAYISI 98

Ayrıca Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakaları hakkında da açıkalama yaptı. Koca yaptığı açıkalamada, 47 olan koronavirüs vakasına 51 vakanın daha eklendiğini bildirdi. Koca'nın bildirdiği sayıyla birlikte Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 98 oldu.

Basın mensuplarına yaptığı açıkalama şu şekilde:

"Aldığımız tedbirlerle 90 gün direndiğimizi ifade etmiştik. Çin’den sonra sorunun niteliğini kavrayan ilk ülkelerden biriyiz. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye’nin kendini yalıtması imkan dışıydı. Araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum ile buluşuyor, kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaş grubundaki etkisi önemli. Çocuklar kolay kalabiliyor ama ölüme rastlanmıyor, sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişiyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği Kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olanlardır. Yaşlılar dikkatli olmalı. Yine geç saatlerde özel bir durum için açıklama yapıyorum. Gerçekten üzen bir haberi bildireceğim. Bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi ülkemizde ihtimal dahilinde olan bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir almaktır. Umreden ve Avrupadan gelenler için tedbir alındı. İzole edilen vakalar bulunmakta. 51 pozitif sonuç toplam 98 olmuştur."