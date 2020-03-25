Fatih Tezcan'a yakalama kararı çıkarıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın şikayeti üzerine, yandaş gazetecilerden Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Atatürk'e yönelik hakaretleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) defalarca şikayet edilen yandaş gazeteci Fatih Tezcan hakkında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yönelik sözleri nedeniyle işlem başlatıldı.
AĞBABA'NIN AVUKATI TALEPTE BULUNDU
CHP'li Ağbaba'nın avukatı Hüseyin Can Güner, müvekkiline sosyal medyadan 'Çakal, alçak, namusun varsa, şerefin varsa, iftiracı' hakaret ve suçlamalarında bulunan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından ifadesi alınmak için çağrılmasına rağmen ifade vermeyen Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Savcılığın yakalama talebini değerlendiren Malatya Sulh Ceza Hakimliği; savunmasının alınması için Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.
AĞBABA SON GELİŞME ÜZERİNE TWİTTER HESABINDAN ŞU DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU:
'Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine her fırsatta hakaret eden Fatih Tezcan hakkında, şikayetimiz üzerine yakalama kararı verildi. Kendisini sokakta görmek gibi bir talihsizlik yaşarsanız, yetkililere bir Alo demenizi rica ediyorum.'
TEZCAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Tezcan geçtiğimiz günlerde twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; "Ve bu Veli Ağbaba bana saçmasapan bir bahaneyle dava açmış işimi gücümü bırakıp mahkemeye gidip ifade vermem gerekiyor öyle mi?!" ifadelerine yer vermişti.
Video Haberler
- Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe saydı
- Maaşlarını evlerinden aldılar
- “Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları hassasiyetimiz
- 'Hükümet korona fırsatçılığının peşine düştü'
- Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku!
- Koronavirüs için test sırasında kurala uymadılar!
- Zorla maske takıp başından kolonya döktü!
- Tuttuğu kiralık katille eski eşini öldürmüş
- Canlı yayında beden eğitimi dersi veren hoca gündem oldu
- Avcılar'da bu sabah! Eczacı kalfası büyük korku yaşadı