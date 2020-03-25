Fatih Tezcan'a yakalama kararı çıkarıldı

25 Mart 2020 Çarşamba, 13:02

Atatürk'e yönelik hakaretleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) defalarca şikayet edilen yandaş gazeteci Fatih Tezcan hakkında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya yönelik sözleri nedeniyle işlem başlatıldı.





AĞBABA'NIN AVUKATI TALEPTE BULUNDU

CHP'li Ağbaba'nın avukatı Hüseyin Can Güner, müvekkiline sosyal medyadan 'Çakal, alçak, namusun varsa, şerefin varsa, iftiracı' hakaret ve suçlamalarında bulunan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından ifadesi alınmak için çağrılmasına rağmen ifade vermeyen Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.



YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Savcılığın yakalama talebini değerlendiren Malatya Sulh Ceza Hakimliği; savunmasının alınması için Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

AĞBABA SON GELİŞME ÜZERİNE TWİTTER HESABINDAN ŞU DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU:

'Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine her fırsatta hakaret eden Fatih Tezcan hakkında, şikayetimiz üzerine yakalama kararı verildi. Kendisini sokakta görmek gibi bir talihsizlik yaşarsanız, yetkililere bir Alo demenizi rica ediyorum.'

TEZCAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tezcan geçtiğimiz günlerde twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; "Ve bu Veli Ağbaba bana saçmasapan bir bahaneyle dava açmış işimi gücümü bırakıp mahkemeye gidip ifade vermem gerekiyor öyle mi?!" ifadelerine yer vermişti.