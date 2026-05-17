Ofisinde ağır yaralı halde bulunmuştu: Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

17.05.2026 15:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti. 12 gün önce ofisinde ağır yaralı şekilde bulunan Aydın Çavuşoğlu, yoğun bakımda yaşama mücadelesi veriyordu.
Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kendi akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla ağır yaralı halde bulunan ve tedavi altına alınan Aydın Çavuşoğlu, bugün yaşamını yitirdi.

Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Türkler Merkez Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Aydın Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Mayıs akşamı kendi akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla ağır yaralı halde bulunmuştu.

Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın yaşanmasında 'üçüncü bir kişinin eyleminin bulunmadığı'nı aktarmıştı.

Aydın Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? Aydın Çavuşoğlu kimin kardeşi? Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, silahla yaralanmış halde bulundu. Peki, Aydın Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında? Aydın Çavuşoğlu kimin kardeşi? Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü: Babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu Antalya'da eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.