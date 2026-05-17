Ofisinde ağır yaralı halde bulunmuştu: Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kendi akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla ağır yaralı halde bulunan ve tedavi altına alınan Aydın Çavuşoğlu, bugün yaşamını yitirdi.
Aydın Çavuşoğlu'nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Türkler Merkez Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Aydın Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Mayıs akşamı kendi akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla ağır yaralı halde bulunmuştu.
Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın yaşanmasında 'üçüncü bir kişinin eyleminin bulunmadığı'nı aktarmıştı.