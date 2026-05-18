Cumhuriyet Gazetesi Logo
Morales'in kaçırılacağına dair söylenti Bolivya'yı karıştırdı... Halk konutunun çevresinde barikat kurdu!

Morales'in kaçırılacağına dair söylenti Bolivya'yı karıştırdı... Halk konutunun çevresinde barikat kurdu!

18.05.2026 01:26:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Morales'in kaçırılacağına dair söylenti Bolivya'yı karıştırdı... Halk konutunun çevresinde barikat kurdu!

Sızdırıldığı öne sürülen belgelerde, ABD güçleri ile Bolivya polisinin Morales’e yönelik ortak bir operasyon hazırlığında olduğu iddia edilirken, binlerce yerli köylü ve sendika üyesi eski liderin kırsal konutunun çevresinde nöbet tutmaya başladı. Cochabamba’daki havalimanının işgal edildiği ülkede yollar kapanırken, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’dan da 'Bolivya halk ayaklanması yaşıyor' açıklaması geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bolivya’da eski Devlet Başkanı Evo Morales’in, tıpkı Venezuela'da seçilmiş başkan Nicholas Maduro'ya yapıldığı gibi, ABD özel kuvvetleri ve yerel işbirlikçiler tarafından düzenlenen bir operasyonla kaçırılacağı yönündeki iddialar ülkeyi karıştırdı. 

Sosyal medyada yayılan ve güvenlik güçlerine ait olduğu öne sürülen sızdırılmış belgelerde, ABD silahlı kuvvetleri ile Bolivya polisinin Morales’e yönelik ortak bir operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi.

Belgelerin yayılmasının ardından binlerce sendika üyesi ve yerli topluluk mensubu, Morales’in kırsal konutunun çevresinde barikat kurarak nöbet tutmaya başladı.

İddialara göre operasyonda Morales’in gözaltına alınması ya da kaçırılması hedeflenirken, çevredeki yerli topluluklara yönelik sert müdahale planlandığı öne sürüldü. 

Operasyona karşı çıkan bazı polis memurlarının söz konusu belgeleri sızdırdığı iddia edilirken, belgelerde protestocuların 'insan kalkanı' olarak tanımlandığı ve buna rağmen silahlı müdahale seçeneğinin değerlendirildiği ileri sürüldü.

KOLOMBİYA'DAN DESTEK MESAJI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyada Bolivya'daki duruma ilişkin çarpıcı bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

Bolivya, halk ayaklanması yaşıyor. Bu, jeopolitik kibre bir cevaptır (...) Latin Amerika ve Karayipler, samimi bir şekilde konuşarak dinlenmelidir. Hükümetim, davet edilirse, Bolivya'daki siyasi krizden barışçıl çıkış formülleri aramaya hazır.

MORALES'TEN TEŞEKKÜR

Morales ise aynı şekilde sosyal medyadan yayınladığı bir mesaj ile Petro'ya şu sözlerle teşekkür etti:

Başkan Gustavo Petro, Bolivya’nın içinden geçtiği gerçek süreci anladığınız ve yayılan sahte söylemleri takip etmediğiniz için teşekkür ederim. Latin Amerika’nın egemenliğini, emperyalizmin kibri karşısında savunduğunuz ve ülkemde barışçıl çözümler aranması sürecine eşlik etme teklifiniz için de teşekkür ederim.

“GELECEK NESİLLER İÇİN DİRENİYORUZ”

Morales destekçileri, eski liderin yaşadığı kırsal bölgenin çevresinde kontrol noktaları oluştururken, bölgede tansiyon hızla yükseldi. Yerel kaynaklara göre binlerce köylü, sendika çalışanı ve yerli topluluk üyesi günlerdir bölgede nöbet tutuyor.

Göstericilerden bazıları, Eğer şimdi teslim olursak gelecek nesillerimiz nasıl yaşayacak?” sözleriyle direniş çağrısı yaptı.

“HAVALİMANI İŞGAL EDİLDİ” İDDİASI

Morales destekçilerinin protestoları büyürken, başkent La Paz ile El Alto çevresindeki yolların yaklaşık iki haftadır kapalı olduğu bildirildi. Morales yanlısı grupların, Cochabamba bölgesindeki Chimoré Havalimanı’nı ikinci gününde de işgal altında tuttuğu öne sürüldü.

Bolivya basınında yer alan haberlere göre, Morales’i destekleyen yerli gruplar, güvenlik güçlerinin eski lidere yönelik olası operasyonlarını engellemek amacıyla pistleri taş ve kütüklerle kapattı. Çatışmalar özellikle La Paz’ın güney kesimlerinde yoğunlaştı.

Bolivya Ekonomi Bakanı José Gabriel Espinoza ise sosyal medyada dolaşan 'çatışmalarda ölümler yaşandığı' yönündeki iddiaları reddederek, güvenlik güçlerinin ölümcül silah kullanmadığını savundu.

Image

GREVLER VE PROTESTOLAR YAYILIYOR

Ülkenin en büyük işçi örgütü olan Bolivya İşçi Merkezi’nin (COB), maaş artışı talebiyle başlattığı eylemler zamanla hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Köylü hareketlerinin de Devlet Başkanı Paz’ın istifasını istemesiyle gösteriler ülke çapında büyüdü.

Hükümetin, maden işçileri ve öğretmenlerle yürüttüğü bazı görüşmelerde anlaşma sağladığı belirtilirken, güvenlik güçlerinin yolları tamamen açma girişimleri ise şimdilik sınırlı sonuç verdi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Batı Yarımküre İşleri Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bolivya'da, isyanlar ve ablukalar bir insani kriz yaratmış, ilaç, gıda ve yakıt kıtlığına yol açmıştır. Demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirme amacı taşıyan tüm eylemleri kınıyoruz; Bolivya halkının barışı, güvenliği ve istikrarı için düzeni yeniden sağlamak üzere verdiği çabaları destekliyoruz.

İlgili Konular: #ABD #Protesto #bolivya #kaçırılma #evo morales