17.05.2026 15:29:00
DHA
Son Dakika.... Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 polis şehit oldu

Son dakika haberi... Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu 2 polis şehit oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 2 polisin silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şehit olduklarını açıkladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından, Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un, görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

''MAKAMLARI ALİ OLSUN''

Açıklamada, şöyle denildi:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."

İlgili Konular: #tekirdağ #kavga