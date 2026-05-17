Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiye ödemeleri 17 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Emeklilere bayrak ikramiyeleri 22 Mayıs'a kadar yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emekliler için bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödeneceğini açıklamıştı.
İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?
Buna göre SSK kapsamındaki emeklilerin ödeme günü 17,18,19,20,21,22 Mayıs olan emekliler mevcut ödeme günlerinde ikramiyelerini alabilecek.
Ödeme günü 22,23,24 Mayıs olanların ikramiyeleri 21 Mayıs'ta yatırılacak. Ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olanlar ise ikramiyelerini 22 Mayıs'ta alacak.
Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ise ödeme günü 21,22 Mayıs olanlar ikramiyelerini ayın 21'inde, 27,28 olanlar ise ayın 22'sinde alacak.