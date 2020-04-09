“Feda” için söz Burak Yılmaz’da
Beşiktaş’ta indirim konusunda arabulucu Burak Yılmaz.
Koronavirüs salgını sebebiyle kulüpler mali açıdan da zora girdi. Beşiktaş’ta yönetim futbolcularla yeni bir görüşme yapacak. Beşiktaş’ta futbolcular alacaklarında indirim yapacak mı? Bu konuda yapılacak görüşmelerde kaptan Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla konuşacak
Beşiktaş Yönetimi, yerli oyuncularla yapılacak görüşmelerde yıllık net 2,5 milyon Avro kazanan kaptan Burak Yılmaz’ı öne çıkartacak. Barcelona’da Messi, Juventus’ta Ronaldo gibi yıldız oyuncuların maaş indirimlerine öncülük yapmasının etkisini gören siyah-beyazlılar bu görevi takım kaptanı olan Burak Yılmaz üstlendi.
Skorer’in haberine göre; başta Burak olmak üzere yüksek yıllık ücret kazanan yerli oyuncuların mevcut sözleşme bedellerini aşağıya çekmek isteyen yönetimin bu konuda kararlı olduğu belirtildi.
Takımın toplam maaş bütçesinde yüzde 50 indirim sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlı yöneticilerin, “Burak Yılmaz ücretinde indirime giderse takımda birçok yerli ve yabancı oyuncuya örnek olacak. Bu zor dönemde kaptanlar öncü olursa takım içerisinde dayanışma daha fazla artar. Yerli futbolcuların indirime gitmesiyle yabancılar da yumuşama gösterecektir. Bu camia Burak Yılmaz’ı tekrar bağrına bastı. Kaptan da bu kampanyaya liderlik yapmalı” ifadelerini kullandıkları ortaya çıktı.
İşte o isimler:
Domagoj Vida - 3 milyon Avro
Burak Yılmaz - 2.5 milyon Avro
Adem Ljajic - 2.25 milyon Avro
Jeremain Lens - 2.25 milyon Avro
Victor Ruiz - 1.8 milyon Avro
Caner Erkin - 1.75 milyon Avro
Gökhan Gönül - 1.7 milyon Avro
Kaynak: Sözcü
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