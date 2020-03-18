Fenerbahçe için Biliç iddiası

18 Mart 2020 Çarşamba, 08:25

Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan koltuk için hem Türkiye hem de Süper Lig şartlarını bilen bir teknik adam arayışında. Aykut Kocaman dün yaptığı açıklamayla kafaları karıştırmıştı. Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırıp çalıştırmayacına ilişkin yöneltilen soruya "şimdilik öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Sarı-lacivertli yönetim, yarıştan uzaklaşmanın da etkisiyle işleri ağırdan alırken İngiliz basını Fenerbahçe için Slaven Bilic ismini ortaya attı. Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki hoca, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a geçtiğimiz yaz 2 yıllık imza atmıştı.