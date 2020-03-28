Fenerbahçe virüsü o maçta mı kaptı?

28 Mart 2020 Cumartesi, 09:40

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Valencia maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz. Benim testim negatif çıktı, bende problem yok. Evde kalmamız ve kurallara uymamız gerekiyor." dedi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, Fenerbahçe Beko’da 1 sporcu, 1 teknik kadro ve 2 de idari çalışan olmak üzere 4 kişinin Corano virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu yayıncı kuruluşun canlı yayınına bağlanarak yaşanan süreci değerlendirdi.

İşte Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları:

"Hep pozitif kalmaya çalışıyoruz. Bizi mutlu edecek şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yemek yapmayı bilmem ama bu süreçte öğrendim. Sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz kadar evde idman yapın, kilo alma olasılığınız yüksek. Boşnak mutfağından uzak kalmak bu ara iyi. Bugün bulgur pilavı ve yeşil mercimek pişireceğim."

"VALENCIA MAÇI BİZİ ETKİLEDİ"

"Zorlu bir süreçten geçiyoruz, takım olarak da Valencia maçı büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz. Benim testim negatif çıktı, bende problem yok. Evde kalmamız ve kurallara uymamız gerekiyor."