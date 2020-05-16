Ferhan Şensoy’dan Tuncel Kurtiz anısı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:29

Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular’ın hazırladığı "Soru Cevap" isimli podcast yayınında 2013 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Tuncel Kurtiz'le anısını paylaştı.

Tuncel Kurtiz’in bir gün Ses Tiyatrosu'na geldiğini ve Şeyh Bedreddin oyununu oynamak istediğini anlatan Şensoy, şöyle dedi:

“Birkaç gün sonra bir anlaşma yapmak istedi. O gece oturdum iki maddelik bir sözleşme hazırladım. Madde 1: Tuncel Kurtiz Ses Tiyatrosu'nda Şeyh Bedreddin oyununu oynayacaktır. Madde 2: Anlaşmazlık halinde Ferhan Şensoy ve Tuncel Kurtiz dövüşürler”