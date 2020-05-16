Ferhan Şensoy’dan Tuncel Kurtiz anısı
Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular’ın hazırladığı "Soru Cevap" isimli podcast yayınına devam ediyor. Şensoy, gelen bir soru üzerine sanatçı Tuncel Kurtiz ile aralarında geçen ilginç bir anıyı paylaştı.
Ferhan Şensoy, Ortaoyuncular’ın hazırladığı "Soru Cevap" isimli podcast yayınında 2013 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Tuncel Kurtiz'le anısını paylaştı.
Tuncel Kurtiz’in bir gün Ses Tiyatrosu'na geldiğini ve Şeyh Bedreddin oyununu oynamak istediğini anlatan Şensoy, şöyle dedi:
“Birkaç gün sonra bir anlaşma yapmak istedi. O gece oturdum iki maddelik bir sözleşme hazırladım. Madde 1: Tuncel Kurtiz Ses Tiyatrosu'nda Şeyh Bedreddin oyununu oynayacaktır. Madde 2: Anlaşmazlık halinde Ferhan Şensoy ve Tuncel Kurtiz dövüşürler”
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