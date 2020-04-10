Ferhat Göçer’den doktorluk açıklaması: Çağrılırsam koşa koşa giderim
Şarkıcı Ferhat Göçer, bir süre önce emekli olduğu doktorluk mesleğine geri dönebileceğinin işaretini verdi. Göçer, “İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım” dedi.
Şarkıcı Ferhat Göçer, Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın'ın talebi ile katıldığı İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nin canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve bir süre önce emekli olup doktorluğu bırakan şarkıcıya, koronavirüs salgını sürecinde hekimliğe geri dönmekle ilgili sorular yöneltildi.
İzleyicilerin "Bu dönemde göreve çağrılırsanız doktorluğa döner misiniz?" sorularına Göçer, "Ülkemizin yaşadığı bu süreçte, ön cephede özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarının her daim yanındayım. Onlara kocaman bir teşekkür ve minnet borçluyuz hepimiz. İhtiyaç duyulduğunda göreve çağrılırsam koşa koşa gider, cephenin en önünde görevimi yaparım. Ben hazırım" cevabını verdi.
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