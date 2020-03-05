Flaş! Fenerbahçe maçı tekrar!
TBF , Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçının tekrarı yönünde karar aldı..
Basketbol Federasyonu (TBF) , Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maçının tekrarı yönünde karar aldı.
Maçı uzun süre yenik götüren Fenerbahçe 64 - 62 kazanmıştı.
TBF'den şu açıklama yapıldı: "01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.
Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur"
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