Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi
Formula 1'i salgın vurdu.
Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya Grand Prix'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti. Organizasyonun Çin etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.
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