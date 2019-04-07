Fener salladı ama yıkamadı

Gerginlik ve VAR'dan kırmızılar



Maçın 88. dakikasında saha karıştı. Ankaragücü takımının Zajc yerde kalmasına rağmen topu dışarı atmaması sonucunda çıkan tartışmanın sonucunu belirlemek için VAR'a gidildi. Mehmet Ekici ve Hector Canteros direkt kırmızı kart gördü.

Golcü Hasan Ali



Beşiktaş derbisinde attığı golle 1 puanı kurtaran Hasan Ali Kaldırım, ligdeki ikinci golünü bugün kaydetti. 67. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Hasan Ali, düzgün bir vuruşla kaleci Altay'ın yanından topu ağlara gönderdi.



Genç kaleci Altay'ın maçı



Ankaragücü'nün 20 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, kısa kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. İlk 20 dakikada ve ikinci yarıda baskılı oynayan Fenerbahçe'nin ataklarını savuşturmayı başardı. Altay, özellikle Soldado'nun bulduğu pozisyonlarda başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekri.

Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Yanal, son karşılaşmada forma verdiği Andre Ayew, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar'ı kenara alırken, Serdar Aziz, Nabir Dirar ve Mehmet Ekici'yi ise sahaya sürdü.

Maça ilgi büyüktü

Maça büyük ilgi gösteren MKE Ankaragücü taraftarları, tribünlerin çok büyük bölümünü doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünü doldurarak deplasmanda takımlarına destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde, Antalya'da geçtiğimiz ay yaşanan kazada yaşamını yitiren taraftarlar nedeniyle MKE Ankaragücü taraftarlarına "Başınız sağ olsun" şeklindeki tezahürat yaptı. Ev sahibi ekip taraftarları da bu tezahürata alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya üzerinde " Geleceğimiz için Fener ol", MKE Ankaragüçlü futbolcular ise "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankartlarla çıktı.





Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Djedje, Sacko (Dk. 70 İlhan Parlak), Canteros, Sedat Ağçay (dk. 76 Moke), Boyd (dk. 90+4 Sadaev), Orgill

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla (dk. 45 Ayew), Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (dk. 81 Zajc), Mehmet Ekici, Dirar, Moses (Dk. 57 Valbuena), Soldado

Goller: Dk. 42 Boyd, Dk. 67 Hasan Ali

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Isla, Harun (Fenerbahçe), Canteros, Moke, Orgill (MKE Ankaragücü)



Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Mehmet Ekici ve Hector Canteros