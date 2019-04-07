Rıdvan Dilmen: Biri gidecekse Skrtel gitmeli

"Fenerbahçe iyi oynar gol yer, kötü oynar gol yer, vasat oynar gol yer. İyi oynarken oyunun sonlarına doğru 10-15 dakika devamını getiremedi. Mehmet'in frikiğini kaleci mükemmel çıkardı. Moses'in de ıskaladığı bir pozisyon var. Ankaragücü'de savunma arkasına atılan bir golle devreyi 1-0 önde kapattı."



"Ankaragücü transferin son günlerine doğru çok iyi transfer yaptı ve devre arasını da iyi geçirdiler. Sonuçta puanlar da gelmeye başladı. Müthiş bir seyirci kitlesi ve yeni statlarıyla yükselişe geçtiler."



"Fenerbahçe önümüzdeki yılın planlamasına geçtiğimizi görebiliyoruz. Ben bir öneride bulunayım. Alex ve David Souza'yı görevlendirmiş yönetim sanırım. Onlar da dikkatli izliyordurlar. Ali Koç da haklı olarak bütçeyi 2 milyon Euro olarak belirlemiş. Ama hala temel problemi çözmüş değil."



"Mevcut kadronuzda Serdar, Skrtel, Sadık. Hepsi aynı tarzda oyuncular. Topla kat edemezler. Onların önlerinde oynayan Mehmet Ekici ise sprinter değil. Onun yedeğine baktığımız zaman Jailson da öyle değil. Tolgay da kat etme ortalaması düşüktür. Ndiaye'nin en büyük özelliği 2. bölgeyi hızlı geçebilmesidir. Mesele Dorukhan, Sosa..."



"Roman'ı gözden çıkarmışlar sanırım. Roman'ın ayağı Skrtel'dan daha iyi. Bence biri gidecekse o adam Skrtel olmalı. Roman yanındakine topu verebiliyor."



"Muslera'yı bir kenara koyacak olursak Hasan Ali kadar istikrarlı oyuncu yok sanırım... Nasıl bir profesyonellik, nasıl bir tempo... Fenerbahçe formasıyla 155 karşılaşma oynamış. Böyle bir performans sergileyen oyuncu gösterebilir misin bana Galatasaray'da?"