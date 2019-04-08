Hasan Ali Kaldırım yine ipten aldı

Hasan Ali Kaldırım... Fenerbahçe’de kötü dönemlerde günah keçisi ilan edilen, tribünlerin protestolarıyla karşılaşan ilk isimlerin başında geliyor. Ancak küsmeden, kızmadan çalışmaya ve elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Başarılı sol bek, bu sezon dönem dönem düşüşler yaşasa da özellikle attığı kritik gollerle Fenerbahçe’nin kurtarıcısı oldu. 2-0 geriye düşülen Anderlecht deplasmanında Hasan Ali Kaldırım’ın müthiş golü, takımına beraberliği getirdi. Beşiktaş derbisinde devreye 3-0 yenik giren Sarı-Lacivertliler; Zajc ve Sadık ile skoru 3-2’ye getirdi. Tarihi geri dönüşü tamamlayan isim ise jeneriklik bir golle Hasan Ali oldu.

Milli formayla da attı

28 yaşındaki oyuncu, Ay-Yıldızlı forma altında da boş durmadı. Moldova mücadelesinde sağ ayağıyla ağları sarsıp 4-0’lık galibiyette perdeyi açtı. Ve dün... Ankaragücü deplasmanında Fenerbahçe’nin milyon Euro’luk yıldızları pozisyonları birer birer harcadı. 67. dakikada sahneye çıkan isim yine Hasan Ali oldu. Başarılı futbolcu, kendi başlattığı atakta Soldado ile ver-kaç yaptıktan sonra düzgün bir şutla takımına 1 puanı getirdi.