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Süper Lig'de Visca fırtınası

Edin Visca... Bu sezonki 27. lig maçına da 11’de başladı, yine müthiş oynadı. 90 dakika boyunca sağ kanadı koridora çeviren Boşnak yıldız, 69’da müthiş bir füzeyle Serkan’ı avladı, ligdeki istatistiğini 11 gol, 12 asiste çıkardı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi, 10:52

Başakşehir’in istikrar abidesi Edin Visca, makine gibi çalışıyor, hiç teklemiyor...

Bu sezonki 27. lig maçını da kaçırmayan ve 11’de olan Boşnak futbolcu, 3 haftalık milli aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

Konyaspor’u karşılaşma boyunca çok zorlayan Visca, 69. dakikada farkı 2’ye çıkartan ve bir anlamda rakibin direncini kıran golü attı.

Sağ çaprazdan çok sert bir şutla ağları sarstı. Gol sayısını 11’e çıkartan Visca’nın 12 de asisti bulunuyor. 29 yaşındaki futbolcu takımını adım adım şampiyonluğa taşıyor.

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Edin Visca