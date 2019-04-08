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Martin Skrtel için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel ile ilgili olarak İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Slovak stoperin Serie A'dan bir ekiple görüşmelere başladığı öne sürüldü
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi, 10:54

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Slovak stoperi Martin Skrtel hakkında İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Sarı Lacivertliler'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli savunmacının Türkiye'den ayrılarak İtalya Serie A'nın yolunu tutabileceği öne sürüldü.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin özel haberine göre Parma kulübü, aracılar üzerinden Skrtel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Skrtel'in Parma yönetiminden 3 yıllık bir kontrat istediği ancak tarafların 2 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmalarının da mümkün olduğu ifade edildi.

İtalyan ekibi, Skrtel'i transfer ettiği takdirde bonservis bedeli ödemeyecek. Bu sezon 35 maçta forma giyen yıldız isim, Sarı Lacivertliler'in vazgeçilmezlerinden olmuştu.

Cumhuriyet İMECESİ