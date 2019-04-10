Antalyaspor otizmin farkında

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, bugünkü antrenmanda taktik provalar üzerinde durdu. Antrenman öncesi tesislerin içinde oluşturulan ‘Otizmin Farkındayız’ adlı farkındalık duvarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz, yardımcıları ve futbolcular, öğrencilerle birlikte renkli boyalarla el izlerini bıraktı.



Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp 5'e 2 oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımına daha sonra tam sahada Kasımpaşa maçının taktik çalışmalarını yaptırdı. Antrenman, serbest şut ve penaltı çalışması ile sona erdi.



Farkındalık duvarı

Öte yandan antrenman öncesi Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği yöneticileri ve otistik öğrenciler Antalyaspor’u ziyaret etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nin içinde oluşturulan ‘Otizmin Farkındayız’ adlı farkındalık duvarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz, yardımcıları ve futbolcular, öğrencilerle birlikte renkli boyalarla el izlerini bıraktı.