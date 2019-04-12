Derbi hesapları

20 yıllık seri güven veriyor

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Süper Lig’in 28. haftasında rakibini Kadıköy’de ağırlayacak Sarı-Lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005’te aldı. Yaklaşık 14 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy’de Galatasaray’a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı. Sarı-Kırmızılılara sahasında son olarak 22 Aralık 1999’da 2-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy’de yaptığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan Sarı-Lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı. Bu kez neler olur bilinmez. Fenerbahçe’nin sezon performansı ortada, Galatasaray şampiyonluk kovalıyor. Hani hep söyleriz ya derbiler farklıdır belli olmaz diye, bu da öyle. Galatasaray’da tabii ki de yıllardır ezeli rakibini yenemenin baskısı var. Buna Fatih Terim’le artık bir son vermek isteyecektir. Fakat Fenerbahçe, derbilerde yıllardır süre gelen pes etmeme alışkanlığını bu maçta da sürdürme taraftarı. Derbinin iyisi kötüsü olmaz. Ezeli rakiplerin isimleri yeter. Maç iyi de olsa kötü de olsa yine günlerce konuşup tartışacağız.

Ersun Yanal’la namağlup

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile bu sezon sahasında yenilmedi. Oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal’ın gelişinin ardından iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Tecrübeli çalıştırıcının gelişi öncesinde seyircisi önünde 2 mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler, Yanal’dan sonra ise Kadıköy’de Süper Lig’de 4 galibiyet 1 beraberlik alırken, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştığı Rus temsilcisi Zenit’i de İstanbul’da mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

Ekici’ye 3 maç ceza

TFF’den yapılan açıklamada, F.Bahçe ile MKE A.Gücü arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet Ekici’ye 3 müsabakadan men ve 13 bin lira ceza verdiği belirtildi. Yaşadığı sakatlıklar yüzünden sadece 13 maçta ilk 11’de forma şansı bulan deneyimli futbolcu, 3 maçlık ceza sonrası Süper Lig’de takımının oynayacağı G.Saray, Alanya deplasmanı ve Trabzonspor maçlarında sahadaki yerini alamayacak.

Şifresi kanatlar

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik heyet Kadıköy’deki oyun planı üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Şükrü Saracoğlu’ndaki galibiyet özlemini bu sezon bitirmek ve şampiyonluk yarışında Başakşehir’i takibini sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında kanat etkinliğiyle sonuca gitmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim’in, Malatyaspor maçında sol bekteki performansıyla yıldızlaşan Linnes’i derbide de sahaya süreceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın sol kanatta Linnes-Onyekuru, sağ kanatta ise Mariano-Feghouli ikilileriyle hücumda daha aktif bir kurguyu sahaya yansıtmak istediği bildirildi. Terim’in kanat oyuncularından, Fenerbahçe yarı sahasında doğru pas kurgusunda bulunmalarını ve top kaybı yapmayarak rakiplerine kontratak şansı vermemelerini istediği kaydedildi. Özellikle ceza sahası içine yapılacak ortalarda Diagne’nin hava toplarındaki hâkimiyetinden yararlanmayı planlayan Terim’in; Linnes, Mariano ve Feghouli’den bu yönde daha aktif olmalarını istediği öğrenildi.

Belhanda’ya uyarı

Fatih Terim’in derbide en önemli kozlarından biri Belhanda olacak.. Tecrübeli teknik adamın özellikle sezonun ikinci yarısında form grafiği yükselen Faslı yıldızla hafta boyunca bire bir görüşmeler gerçekleştirip derbiye motive ettiği öğrenildi. Terim’in orta sahada oyunu kurma anlamında önemli görevler üstlenecek Belhanda’dan 90 dakika boyunca sadece sahaya konsantre olmasını istediği bildirildi. Deneyimli hocanın, sezonun ilk yarısındaki derbide Jailson ve Soldado ile gerilim yaşayan Belhanda’dan sakin kalmasını talep ettiği belirtildi.

Gözler Feghouli’de

Ligin ilk yarısının sonlarına doğru formasına kavuşan ve 11’in değişilmez ismi haline gelen Feghouli, bu sezonki istatistikleriyle dikkat çekiyor. Bu sezon resmi maçlarda 9 gol atıp 4 asist yaparak kariyerindeki en iyi dönemi yaşayan Cezayirli yıldız, Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe derbisinde taraftarın büyük beklenti içinde olduğu isimlerin başında geliyor. Feghouli’nin derbi öncesi takım arkadaşlarını da 3 puan için motive ettiği öğrenildi.