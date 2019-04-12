Adriano bilmecesi: Arkadaşları tepkili

Çaykur Rize deplasmanına götürülmeyen Brezilyalı oyuncunun, Medipol Başakşehir maçı öncesi de sakatlığını öne sürerek idmanlara katılmadığı öğrenildi.

Deneyimli futbolcunun tutumundan rahatsız olan Şenol Güneş’in, “En önemli maçlarımızda Adriano oynamıyor. Böyle dönemlerde herkes fedakârlık yapmalı” dediği ifade edildi.

Beşiktaş’ta sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan olan Adriano’nun durumu hem teknik heyetin hem de yönetimin canını sıkıyor.

Adalesinde ciddi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen bir süredir ağrıları olduğunu iddia ederek, takımla birlikte antrenmanlara çıkmayan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun tutumu, Teknik Direktör Şenol Güneş’i kara kara düşündürüyor.

Takım tepkili

İnişli çıkışlı performansı yüzünden siyah-beyazlı yönetim kurulu tarafından sözleşmesi büyük olasılıkla uzatılmayacak olan Adriano için teknik patron Şenol Güneş’in “En önemli maçlarımızda Adriano oynamıyor.

Daha önce de bu durum yaşandı. Medipol Başakşehir maçında önde Caner’e arkada Adriano’ya forma verecektim. Şampiyonlar Ligi için ikincilik şansımız çok yüksek. Böyle dönemlerde takımdaki herkes fedakârlık yapmalı” diye konuştuğu ifade edildi.

Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen Adriano’nun daha önce ödemelerin geciktiği dönemde de uzun süreli sakatlık problemi yaşadığı ve bu nedenle hem yönetimin hem de teknik heyetin Brezilyalı futbolcuyla bir görüşme yapacağı belirlendi.

Bu arada Adriano’nun küçük çaplı sakatlıklardan bir türlü geri dönmemesi nedeniyle bazı yerli ve yabancı oyuncuların ise “Bu tür sakatlıkları daha önce biz de çok yaşadık ancak nedense böyle geç dönmedik. Biz normal süreler içinde forma giyerken, o niye dönmüyor” diyerek, yaşanan bu duruma tepki gösterdikleri ifade edildi.