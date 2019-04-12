Arsenal'den taraftarına soruşturma

Getty Images Koulibaly, 2014'ten bu yana 149 kez Napoli formasını giydi.

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Arsenal, bir taraftarının dün akşam Napoli ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında rakip takımın Senegalli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly'ye ırkçı ifadelerle hakaret ettiğini gösteren bir videonun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlattı.

Arsenal'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu tür ırkçı dili şiddetle kınıyoruz. Sorumluyu tespit etmek için soruşturma başlattık. Sıfır tolerans yaklaşımıyla çalışıyoruz ve böyle davranan herhangi biri Arsenal'de hoş karşılanmaz ve maçlara girmekten men edilecek" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler de yer aldı:

"Bu tür olaylar Emirates Stadı'nda nadiren yaşanır. Hepsi Arsenal ailesinin parçası olan, çok çeşitlilik arz eden bir taraftar topluluğumuz var."

Arsenal-Napoli maçında çekilen ve sosyal medyada yayılan videoda bir taraftar Koulibaly'ye ırkçı ifadelerle hakaret ederken duyuluyor.

Chelsea de 3 taraftarının stada girişini engellemişti

Dün de bir diğer İngiliz kulübü Chelsea, Liverpool'un Müslüman golcüsü Muhammed Salah'a "bombacı" diyen üç taraftarının Slavia Prag maçında stada girmesini engellemişti.

Karşılaşma Prag'da oynanmıştı.

Londra'daki maçta Arsenal Napoli'yi 2-0, Prag'daki maçta Chelsea Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etmişti.

Bu karşılaşmaların rövanşları Perşembe günü oynanacak.